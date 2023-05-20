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Забег Fun Run в рамках кампании «Азиатские игры для всех» состоялся в Алматы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Мая 2023, 18:13
Забег Fun Run в рамках кампании «Азиатские игры для всех» состоялся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы на стадионе «Динамо» состоялся забег Fun Run в рамках поддержки и продвижения Азиатских игр-2023 в Ханчжоу (КНР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Событие организовано Олимпийским Советом Азии (ОСА), оргкомитетом Азиатских игр-2023, Национальным Олимпийским комитетом и генеральным консульством КНР в РК при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Федерации легкой атлетики РК, ФСО «Динамо» и Управления спорта города Алматы.

Участие в соревнованиях приняли более 300 юных спортсменов в различных возрастных категориях (до 13, 14, 16, 17 лет).

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Данные состязания проходят по всему азиатскому континенту. Забег Fun Run входит в промо-кампанию оргкомитета Азиады-2023 и проводится под общим девизом «Азиатские игры для всех».

В рамках спортивного мероприятия также прошли показательные выступления по ушу и таеквондо, а также мастер-классы каллиграфии, аквагриму, чайной церемонии и рисованию, организованные генеральным консульством КНР в РК.

Все участники забега были награждены красочными памятными медалями, подарками, грамотами и сертификатами.

Добавим, что Азиатские игры-2023 пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Медали будут разыграны в 40 видах спорта.

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