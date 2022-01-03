Забавными историями 2021 года поделились столичные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские опубликовали интересные эпизоды из своих рабочих будней 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу ДП г.Нур-Султан в Instagram.

Видеоролик, состоящий из забавных ситуаций, включает в себя и необычную операцию по спасению утиной семьи. Жительница столицы обратилась на канал «102». Как стало известно, утка и утята оказались на автодороге, пытаясь перейти на противоположную сторону.

Чтобы спасти птиц, полиции пришлось временно остановить транспортный поток на дороге. Вместе с неравнодушными жителями полицейские собрали утят в картонную коробку, позже утиная семья была отправлена в район реки Есиль.

Также полицейские вспомнили комичные ситуации, в которые попадали нетрезвые граждане.

Например, в апреле прошлого года утром сотрудники полиции задержали пьяную девушку, которая управляла автопогрузчиком. Девушка похитила фронтальный погрузчик ZL – 30 и совершила ДТП. Как выяснилось, девушка выкрала ключи от погрузчика у водителя, находясь у него в гостях. Молодые люди выпивали, когда пьяный мужчина заснул, девушка похитила ключи и угнала погрузчик. Дама была остановлена полицейскими.

Один из случаев произошел на набережной реки Есиль - внимание горожан привлек мужчина на велосипеде, на котором не было одежды. Как стало известно, ночью после распития спиртного с другом мужчина нырнул в воду, чтобы остыть, однако, выйдя из воды, понял, что остался без одежды - его знакомый забрал вещи и уехал в неизвестном направлении.

Еще один случай с нетрезвым жителем, который был задержан полицейскими за рулем авто - водитель пояснил, что выпил на радостях, так как у него родился сын.

Немало глупых поступков, опасных для жизни, совершали столичные жители ради лайков с соцсетях. Так, полицейские сняли с моста тик-токеров. Как стало известно, они поднялись на арку моста в Нур-Султане, чтобы заснять видеоролик с панорамой города. Очевидец обратился в полицию и сообщил о подъеме молодых людей на арку моста, расположенного на проспекте Кабанбай батыра. С нарушителями была проведена профилактическая беседа. Благодаря бдительности горожан действия молодежи не закончились несчастьем.