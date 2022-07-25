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Забастовку планируют начать около 2,5 тыс. рабочих Boeing
25 Июля 2022 17:14

Забастовку планируют начать около 2,5 тыс. рабочих Boeing

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Примерно 2,5 тыс. работников Boeing планируют объявить забастовку с 1 августа в связи с несогласием с условиями контракта с компанией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Работа прекратится на трех заводах Boeing в округах Сент-Чарльз и Сент-Луис штата Миссури, в городе Маскаута штата Иллинойс, после того, как в воскресенье профсоюз Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической промышленности 837 голосами проголосовали против продолжения сотрудничества. Профсоюз заявил: «Мы не можем принять контракт, который не является справедливым и равноправным, поскольку компания продолжает зарабатывать миллиарды долларов каждый год за счет наших трудолюбивых членов».

Компания Boing сообщила, что разочарована голосованием и будет использовать свой «план действий в чрезвычайных ситуациях для поддержки непрерывности производства в случае забастовки».

Ожидается, что Boeing представит обновленную информацию о своих финансах на этой неделе, в рамках квартального отчета о доходах. Ранее Boeing сообщила об убытках в первом квартале в размере 1,2 млрд долларов, но буквально на прошлой неделе компания объявила, что Delta Air Lines заказала 100 самолетов Boeing 737.


Фото: abcnews.go.com

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