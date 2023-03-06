Забастовки во Франции против пенсионной реформы грозят блокировать многие сферы жизнедеятельности

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Забастовки против планов правительства Франции реформировать пенсионную систему страны, продолжатся во вторник, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают французские СМИ, в отличие от предыдущих забастовок на этот раз профсоюзы не объявили заранее дату окончания акции протеста.

Поскольку ожидается, что забастовка рабочих затронет многие секторы экономики, не исключается серьезное осложнение различных сфер жизни во Франции.

К забастовке готовы присоединиться учителя, газовики, электрики, машинисты поездов и промышленные рабочие.

«Мы всегда говорили, что при необходимости пойдем на более серьезные меры», — заявил глава влиятельного профсоюза CGT Филипп Мартинес в интервью французскому еженедельнику Journal du Dimanche в воскресенье. - Это произойдет во вторник».

В пятницу прошлой недели производство электроэнергии во Франции было сокращено на нескольких атомных электростанциях, что привело к снижению общего объема поставок электроэнергии. Представители профсоюза заявили, что производство упадет еще ниже по мере продолжения забастовок, что негативно скажется на французской экономике.

В транспортном секторе национальная железнодорожная компания SNCF и транспортный оператор RATP ожидают крупных забастовок, а транспортные власти предупреждают о «серьезных сбоях» в Париже.

В сфере образования семь основных профсоюзов учителей призвали к «полному закрытию» школ 7 марта. Ожидается, что старшеклассники и студенты университетов присоединятся к акциям протеста вместе с персоналом со вторника, а пик активности придется на 9 марта, когда пройдет специальная акция «Мобилизация молодежи».

Масштабные забастовки проходят во Франции с начала текущего года. Члены профсоюзов бастуют против реформы пенсионной системы, одним из пунктов которой является увеличение пенсионного возраста до 64 лет.