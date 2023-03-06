Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Забастовки во Франции против пенсионной реформы грозят блокировать многие сферы жизнедеятельности

Автор:  
Арнур Рахимбеков
6 Марта 2023, 21:29
Забастовки во Франции против пенсионной реформы грозят блокировать многие сферы жизнедеятельности Фото: www.france24.com

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Забастовки против планов правительства Франции реформировать пенсионную систему страны, продолжатся во вторник, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают французские СМИ, в отличие от предыдущих забастовок на этот раз профсоюзы не объявили заранее дату окончания акции протеста.

Поскольку ожидается, что забастовка рабочих затронет многие секторы экономики, не исключается серьезное осложнение различных сфер жизни во Франции.

К забастовке готовы присоединиться учителя, газовики, электрики, машинисты поездов и промышленные рабочие.

«Мы всегда говорили, что при необходимости пойдем на более серьезные меры», — заявил глава влиятельного профсоюза CGT Филипп Мартинес в интервью французскому еженедельнику Journal du Dimanche в воскресенье. - Это произойдет во вторник».

В пятницу прошлой недели производство электроэнергии во Франции было сокращено на нескольких атомных электростанциях, что привело к снижению общего объема поставок электроэнергии. Представители профсоюза заявили, что производство упадет еще ниже по мере продолжения забастовок, что негативно скажется на французской экономике.

В транспортном секторе национальная железнодорожная компания SNCF и транспортный оператор RATP ожидают крупных забастовок, а транспортные власти предупреждают о «серьезных сбоях» в Париже.

В сфере образования семь основных профсоюзов учителей призвали к «полному закрытию» школ 7 марта. Ожидается, что старшеклассники и студенты университетов присоединятся к акциям протеста вместе с персоналом со вторника, а пик активности придется на 9 марта, когда пройдет специальная акция «Мобилизация молодежи».

Масштабные забастовки проходят во Франции с начала текущего года. Члены профсоюзов бастуют против реформы пенсионной системы, одним из пунктов которой является увеличение пенсионного возраста до 64 лет.


Франция   Мировые новости   Пенсия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению