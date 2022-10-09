Забастовка сотрудников НПЗ привела к дефициту топлива во Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В результате забастовки сотрудников трех нефтеперерабатывающих заводов компании Total и Exxon в ряде регионов Франции наблюдается нехватка топлива на АЗС, особенно на севере страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Профсоюзы требуют повышения заработной платы на 10% и заявляют, что не намерены прекращать стачку.

«Я проснулся в четыре утра и теперь придется ждать четыре часа, если к 8 утра бензин еще останется, но я буду жать четыре часа, чтобы заправить автомобиль», - сказал один водитель.

«Это наши ежедневные дела, у нас есть машина, мы ее заправляем бензином, когда надо поехать за хлебом. Мне очень трудно понять , почему мы оказываемся в такой ситуации?» - добавил другой.

Ситуация с дефицитом горючего затронула 20% АЗС в стране. Министр экологического перехода Франции Кристоф Бешу заявил, что правительство выделило топливо из стратегических запасов.





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