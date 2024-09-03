Забастовка работников Audi в Брюсселе может охватить весь автомобильный сектор

16 сентября в Брюсселе планируется забастовка сотрудников предприятия концерна «Audi» в Бельгии, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По словам Сора Хиллала, генерального секретаря профсоюза «FGTB Metal», демонстрация рабочих «Audi» может стать общенациональной отраслевой акцией.

— Случай с «Audi Brussels» — верхушка айсберга, когда речь заходит о безудержной деиндустриализации в Европе и Бельгии, — утверждает профсоюзный деятель С. Хиллал на фоне серьезных проблем, с которыми сталкивается автомобильная промышленность в Европе.

Профсоюзы под общим знаменем «FGTB-CSC-CGSLB» призывают к расширению движения, с тем чтобы оно охватило весь автомобильный сектор.

По их словам, поддержка также поступает от других европейских профсоюзов.

Лозунг «Промышленность принадлежит нам» отражает надежду профсоюзов мобилизовать как можно больше людей на эту масштабную национальную демонстрацию.

Ожидается, что 16 сентября возглавлять шествие будут рабочие и субподрядчики «Audi», которые отправятся с Северного вокзала Брюсселя к Люксембургской площади для митинга.

— Бельгия нуждается в передовой реиндустриализации своей экономики, жизнеспособности и создания качественных рабочих мест. Жесткая экономия, введенная Европой, контрпродуктивна на всех уровнях, — говорится в заявлении профсоюза «FGTB».

9 июля текущего года незадолго до закрытия компании «Audi» на несколько недель руководство немецкого концерна объявило о планах реструктуризации своего завода в Брюсселе, что поставило под угрозу почти 3 тысячи рабочих мест.

До сих пор рабочие еще не вернулись на работу, отметили бельгийские СМИ.