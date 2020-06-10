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За злостную неуплату алиментов трем своим детям задержали женщину в Павлодарской области

10 Июня 2020 12:38
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За злостную неуплату алиментов трем своим детям задержали женщину в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полицейские Актогайского района Павлодарской области задержали 30-летнюю сельчанку, которая задолжала своим детям алименты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В миграционную службу района поступило постановление суда об объявлении в розыск жительницы села Актогай, которая с 2019 года не выплачивает алименты на содержание троих несовершеннолетних детей», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

В течение нескольких лет дети сельчанки живут с их отцом. На их содержание женщина по решению суда обязана выплачивать алименты.

«В установленные миграционным законодательством сроки местонахождение женщины было установлено, проведены все необходимые мероприятия», - добавили в департаменте.


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Ключевые слова: Борьба с преступностью, Права человека, МВД РК, Общество,
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Автор:

Антон Гагарин

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