Новости
За злостную неуплату алиментов трем своим детям задержали женщину в Павлодарской области
10 Июня 2020 12:38
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полицейские Актогайского района Павлодарской области задержали 30-летнюю сельчанку, которая задолжала своим детям алименты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме
Марат Башимов о доступе к информации в здравоохранении: Всё, что законами не запрещено, должно быть доступноУ двух детей обнаружили коронавирус в СКО В Атырауской области - пять новых случаев коронавируса Более 53 млн тенге вернут потребителям Кызылординской области за отопление
«В миграционную службу района поступило постановление суда об объявлении в розыск жительницы села Актогай, которая с 2019 года не выплачивает алименты на содержание троих несовершеннолетних детей», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.
В течение нескольких лет дети сельчанки живут с их отцом. На их содержание женщина по решению суда обязана выплачивать алименты.
«В установленные миграционным законодательством сроки местонахождение женщины было установлено, проведены все необходимые мероприятия», - добавили в департаменте.
Ключевые слова: Борьба с преступностью, Права человека, МВД РК, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Телефонного террориста задержали в Актобе
- Марат Башимов о доступе к информации в здравоохранении: Всё, что законами не запрещено, должно быть доступно
- У двух детей обнаружили коронавирус в СКО
- В Атырауской области - пять новых случаев коронавируса
- Более 700 тысяч потребзаймов социально уязвимых слоев населения погашены в 2019 году
- Микрорайоны Шымкента обеспечат качественным интернетом
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Малика Мурсалимова
954-047