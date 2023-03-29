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За зимний сезон туристские объекты ТОО «Бурабай Даму» УДП РК посетили более 19 тысяч человек

Жанара Мухамедиярова
29 Марта 2023, 17:35
За зимний сезон туристские объекты ТОО «Бурабай Даму» УДП РК посетили более 19 тысяч человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самыми привлекательными объектами для туристов зимой стали семейный парк развлечений «Burabay Land». Гости приезжали в гости к Санта Клаусу, а также покататься на оленьих упряжках, лошадях и собачьих упряжках, передает МИА «Казинформ».

Среди объектов «Бурабай Даму» немало мест, которые можно посетить и в весенний период. Можно отправиться на экскурсии по популярным маршрутам «Ханский перевал», «Бурабай – жемчужина Казахстана», «Тропа Ибрая» и другие. Работает Визит-центр курорта, где можно познакомиться с флорой и фауной национального парка. В Мультимедийном интерактивном комплексе увидеть 5D-аттракцион «Полет птицы Самрук». Готова встретить своих гостей мараловодческая ферма, где можно понаблюдать за кормлением животных, погладить и сфотографироваться с ними.

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ТОО «Бурабай Даму» ждет гостей и создает максимально комфортные условия для интересного и приятного времяпрепровождения туристов.

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