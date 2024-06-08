За жизнь выпавшего из окна ребенка борются врачи в Петропавловске

В Петропавловске четырехлетний малыш выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе департамента полиции подтвердили, что трагедия произошла в микрорайоне «Береке».

- На канал 102 управления полиции Петропавловска поступило сообщение о том, что по улице Ибраева из окна пятиэтажного жилого дома упал ребенок. В данный момент он госпитализирован в одно из медицинских учреждений города. Проводится проверка, — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе управления здравоохранения добавили, что мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.