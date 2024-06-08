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    19:32, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    За жизнь выпавшего из окна ребенка борются врачи в Петропавловске

    За жизнь выпавшего из окна ребенка борются врачи в Петропавловске
    Фото: freepik.com

    В Петропавловске четырехлетний малыш выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В пресс-службе департамента полиции подтвердили, что трагедия произошла в микрорайоне «Береке».

    - На канал 102 управления полиции Петропавловска поступило сообщение о том, что по улице Ибраева из окна пятиэтажного жилого дома упал ребенок. В данный момент он госпитализирован в одно из медицинских учреждений города. Проводится проверка, — сообщили в пресс-службе.

    В пресс-службе управления здравоохранения добавили, что мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Теги:
    Петропавловск СКО Полицейские Дети Полиция
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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