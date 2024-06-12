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    23:00, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    За жизнь упавшего на вилы мужчины борются врачи Петропавловска

    реанимация
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В Петропавловске 43-летний мужчина упал на вилы, получил разрыв легкого, пять суток находился в реанимации и выжил. Сейчас горожанин находится в стабильно тяжелом состоянии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи, в медучреждение пострадавшего доставила «скорая» с колото-резаными ранениями по передне-боковой стенке грудной клетки, в области предплечья и плеча с активным кровотечением. После осмотра дежурными хирургами и травматологом мужчину экстренно госпитализировали. 

    - Провели операцию по ушиванию разрывов легкого. Пять дней он находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. После стабилизации состояния пациента перевели в отделение хирургии. У мужчины есть множество сопутствующих заболеваний, что усложняет процесс выздоровления. Сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии и продолжает получать лечение в полном объёме. Врачи и медперсонал делают всё возможное для того, чтобы спасти пациента и вернуть его к полноценной жизни, - сообщили в пресс-службе.

    Теги:
    Здравоохранение Петропавловск Несчастный случай Происшествия
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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