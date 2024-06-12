За жизнь упавшего на вилы мужчины борются врачи Петропавловска
В Петропавловске 43-летний мужчина упал на вилы, получил разрыв легкого, пять суток находился в реанимации и выжил. Сейчас горожанин находится в стабильно тяжелом состоянии, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации пресс-службы многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи, в медучреждение пострадавшего доставила «скорая» с колото-резаными ранениями по передне-боковой стенке грудной клетки, в области предплечья и плеча с активным кровотечением. После осмотра дежурными хирургами и травматологом мужчину экстренно госпитализировали.
- Провели операцию по ушиванию разрывов легкого. Пять дней он находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. После стабилизации состояния пациента перевели в отделение хирургии. У мужчины есть множество сопутствующих заболеваний, что усложняет процесс выздоровления. Сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии и продолжает получать лечение в полном объёме. Врачи и медперсонал делают всё возможное для того, чтобы спасти пациента и вернуть его к полноценной жизни, - сообщили в пресс-службе.