За жизнь новорожденной девочки алматинские врачи боролись четыре месяца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центре перинатологии и детской кардиохирургии на свет появилась недоношенная девочка на 28 неделе весом 998 грамм. У новорожденной также была тяжелая форма почечной недостаточности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы управления общественного здравоохранения, при обследовании новорожденной врачи, кроме незрелости органов, столкнулись с тяжелой формой почечной недостаточности. Был выставлен диагноз: двусторонняя гипоплазия и поликистоз почек.

«Это врожденная почечная недостаточность тяжелой степени. Это показание на пересадку хотя бы одной почки. Учитывая, что ребенок родился недоношенным 998 грамм, у него своих проблем достаточно по незрелости органов, но положение еще сильно усугубляло поражение обеих почек. Шансов на выживание практически не было. Мы знали, что даже если сможем справиться с ситуацией по незрелости органов, то почки нам будут давать осложнения. Так и было, ребенок 52 дня провел в реанимации, потом два месяца в отделении патологии новорожденных. Мы приглашали специалистов извне, с кафедры Асфендиярова, проводили консилиумы», - рассказала заместитель директора центра, врач-неонатолог Елена Плужникова.

По словам доктора, несмотря на всю тяжесть заболевания, ребенок развивался неплохо. Постепенно после всей проводимой медицинской помощи ребенок набирал вес, перенес операцию на глаза, так как помимо этого у девочки была выявлена ретинопатия (поражение внутренней оболочки глаза, прим.ред.).

На момент выписки девочка набрала вес до 2 кг.

«Ее выписали в среднетяжелом состоянии домой, сразу же взяли на учет нефрологом и урологом. На сегодняшний день ребенок получает препараты по поддержанию работы почек. По мере роста ребенка можно будет вести разговор о трансплантации почек. До 6 месяцев такой вопрос не поднимается, так как ребенок должен набрать в весе и окрепнуть. Позже родители уже могут подать заявление на портал на дальнейшего лечения», - подытожила Елена Плужникова.