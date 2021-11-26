За жизнь больных ковидом двух мам и троих детей борются павлодарские врачи

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За жизнь больных ковидом двух мам и троих детей борются врачи в Павлодаре. В реанимации в тяжелом состоянии находятся две недавно родившие пациентки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Об их состоянии на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления здравоохранения Айдар Ситказинов.

«Состояние у обеих тяжелое: одна из них находится на ИВЛ, другая дышит сама. Обе перенесли ковидную инфекцию, у них большой процент поражения легких», – сообщил глава облздрава.

Заместитель руководителя ведомства Гульнар Буратаева, уточнила, что пациентки поступили в акушерский инфекционный госпиталь уже с ковидом.

«У них отмечаются сверхострое течение инфекции и прогрессирующее ухудшение по легким, на сегодняшний день у обеих тотальное поражение легких. Их новорожденные дети чувствуют себя лучше, чем мамы. По крайней мере, в списке тяжелых и пациентов со средней тяжестью течения инфекции их нет», – сказала Гульнар Буратаева.

Также, по данным облздрава, в реанимации сейчас находятся трое детей: двое лечатся в детской областной больнице, так как имеют ряд сопутствующих заболеваний, и один малыш, 28 сутки после рождения, находится в городской больнице. Известно, что ребенок заразился уже после выписки из роддома – дома от родственников.

Глава управления здравоохранения рассказал о небольшом снижении заболеваемости. За минувшие сутки зарегистрировано 97 новых случаев ковида.

Всего на лечении в данный момент находятся 58 беременных и кормящих мам: 16 болеют легкой формой КВИ, четыре – средней, и две женщины в тяжелом состоянии.

Кроме того, лечение от коронавирусной инфекции получают 90 детей, 24 из них лежат в больнице.

В Павлодарской области идет кампания по вакцинации подростков в возрасте от 12 до 18 лет, беременных женщин и мам, чьи дети до года находятся на грудном вскармливании.

На сегодняшний день прививку препаратом «Комирнати» американского производителя Pfizer получили уже 967 жителей региона: 642 подростка, 43 беременных и 282 кормящих мамы.

В Павлодарской области началась ревакцинация против коронавируса.



