За жестокое убийство девушки осудили мужчину в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Убившего девушку 28-летнего жителя села Орнек Алматинской области осудили на 13 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«24 февраля 2021 года специализированным уголовным судом Алматинской области оглашен приговор в отношении Ш., преданного суду по части 1, статьи 99 Уголовного кодекса (убийство). Судом установлено, что подсудимый 20 августа 2020 года на окраине села Орнек, Енбекшиказахского района, будучи в состоянии наркотического опьянения, из-за страха быть изобличенным в употреблении наркотических средств совершил убийство ранее незнакомой потерпевшей И. 1999 года рождения», - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области.

В судебных прениях прокурор и потерпевший просили суд признать Ш. виновным по предъявленному ему обвинению и назначить 14 лет лишения свободы.

Суд, оценивая собранные доказательства по делу, учитывая отягчающие и смягчающие обстоятельства, показания свидетелей и потерпевшего, допрос самого подсудимого, заключения проведенных судебных экспертиз, пришел к выводу, что органом досудебного расследования и прокурором вина Ш. в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах, а именно в состоянии наркотического опьянения, доказана полностью и подтверждается исследованными в суде материалами уголовного дела.

Таким образом, суд признал Ш. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Потерпевшему Д. дано право на предъявление гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что жестокое убийство девушки раскрыли полицейские Алматинской области.