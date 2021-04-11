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    00:00, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    За жестокое обращение с ребенком осуждена воспитатель детсада в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау за жестокое обращение с ребенком осуждена воспитатель детского садика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В суде №2 города Атырау рассмотрено дело в отношении воспитателя специализированного детского сада №20 «Алтын Балык» для детей с тяжелыми нарушениями речи. Женщина обвинялась в жестоком обращении с ребенком по п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».

    Согласно УПК, при наличии смягчающих обстоятельств наказание не может превышать четырех лет восьми месяцев. Смягчающим обстоятельством суд признал наличие у подсудимой малолетних детей. После изучения всех обстоятельств дела суд признал воспитательницу виновной и приговорила к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в учреждении средней безопасности (колонии общего режима)», - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау

    Теги:
    Атырауская область Закон и право Главная Суды
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