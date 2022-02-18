За завышенные цены на сжиженный газ подали в суд на АО «СНПС Актобемунайгаз»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Завершено расследование по нарушениям при реализации сжиженного газа на торгах от АО «СНПС Актобемунайгаз». Об этом в ходе брифинга в РСК рассказал руководитель департамента агентства по защите и развитию конкуренции Сагындык Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В действиях АО «СНПС Актобемунайгаз» выявлены факты установления монопольно высокой цены при реализации сжиженного газа на торгах. Кампания пыталась обжаловать наше решение в суде Нур-Султана, была назначена судебно-экономическая экспертиза. К нашему удивлению эксперты выявили, что действия АО «СНПС Актобемунайгаз» соответствуют требованиям НПА в области регулирования торгов на электронных торговых площадках. Нами в суде были опровергнуты слова экспертов, так как были выявлены грубые нарушения в экспертизе. Суд не принял во внимание заключение экспертов и отказал в удовлетворении иска.

По факту возбуждено административное дело, материалы переданы в суд. По предварительным оценкам штраф в отношении АО составит около 230 млн тенге», - рассказал С.Ергалиев.

По словам Ергалиева, также выявлены факты злоупотребления со стороны газосетевой организации «АЗС Лидер», которая отказывалась реализовывать сжиженный газ отдельным ГЗС, предприятие было оштрафовано на 5 млн тенге.

Ценовой сговор нашли и в действиях «АЗС Лидер» и ТОО «Еламан», первое предприятие было оштрафовано на 1,8 млн тенге, второе на 2 млн тенге.

Кроме того Ергалиев рассказал почему осенью в Актобе возник дефицит яиц.

«Было выявлено, что в октябре яйца от ТОО «Адель Инвест» реализовывались в другие регионы страны, а в Актюбинской области возник дефицит яиц. В отношении предприятия направлено уведомление и оно было исполнено», - говорит он.

Был выявлен ценовой сговор среди поставщиков платных медицинских услуг клиникой «Айгерим» и медцентром «Саяжан».

«Клиника «Айгерим» и медцентр «Саяжан» договорились о повышении цен на услуги, нами были выявлены признаки ценового сговора. Мы направили им уведомления. «Саяжан» цены снизил, однако клиника «Айгерим» не выполнила условия в полной мере, и сейчас проводится расследование по данному вопросу», - добавил Ергалиев.