За загрязнение реки в ВКО привлечено к ответственности ТОО «Визол»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручения Главы государства Департаментом экологии по Восточно-Казахстанской области, совместно с уполномоченным органом и научными организациями, с 28 по 30 сентября текущего года проведена внеплановая экологическая проверка в отношении ТОО «ГРК «Визол» по факту загрязнения рек Курчум и Кыстау-Курчум в Курчумском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

В ходе проверки выявлены ряд несоответствий нормам действующего Экологического кодекса Республики Казахстан, что послужило основанием для привлечения предприятия к ответственности.

Так, установлены факты перелива из прудов накопителей технологических вод на рельеф местности и дренажа воды из отстойника, впадающий в реку Кыстау-Курчум. В результате составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.328 Кодекса «Об административных правонарушениях» (КоАП).

Размер штрафа будет определен после уточнения объемов самовольного сброса.

Кроме этого, согласно плану горных работ, после отработки месторождения необходимо провести восстановление природных объектов до их базового состояния путем технической и биологической рекультивации: восстановление естественного природного ландшафта, древесной растительности и среды обитания животного мира.

Установлено, что ТОО «ГРК «Визол» не были проведены своевременные исследования, не разработано биологическое обоснование и не определен вред, наносимый рыбным ресурсам в результате хозяйственной деятельности. Помимо этого, в плане горных работ не соблюдена система управления отходами.

За данные нарушения в отношении предприятия составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 332 и части 3 статьи 344 КоАП. Сумма наложенных штрафов по данным статьям составила более 200 тысяч тенге.

Вместе с тем, в целях устранения выявленных нарушений, вышеуказанной горнорудной компании выдано предписание, согласно которому необходимо реализовать эффективные мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на окружающую среду, провести исследования компонентов природной среды, разработать биологическое обоснование и произвести компенсацию за вред, нанесенный рыбным запасам.

О результатах выполненных работ будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в середине сентября 2021 года информация о возможном загрязнении опасными химическими веществами русел рек Курчум и Кыстау Курчум в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, вызвала большой общественный резонанс в социальных сетях. Соответствующее поручение о принятии безотлагательных мер было дано Президентом страны.