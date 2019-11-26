За задержку зарплаты будут наказывать жестче - поручение Премьер-Министра РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений касательно совершенствования трудовых отношений в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в этой сфере выстроена целая законодательная база, трехстороннее социальное партнерство, принимаются меры по соблюдению техники безопасности и снижению травматизма. В целом, поддерживаю предложение министерства и Федерации профсоюзов по дальнейшему совершенствованию трудовых отношений. Однако имеется ряд вопросов, требующих пристального внимания. Правительством принята и реализуется Дорожная карта по снижению производственного травматизма, необходимо активизировать работу в этом направлении и сфокусировать внимание на профилактике и предупреждении несчастных случаев на производстве. При этом акиматам регионов следует повысить качественный, а где необходимо количественный состав госинспекций по труду», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

«Считаю, что Министерству труда и социальной защиты населения необходимо пересмотреть действующий алгоритм мониторинга задолженностей по заработной плате. Поручаю совместно с профсоюзами, НПП «Атамекен», заинтересованными органами ужесточить законодательные нормы по своевременности выплаты заработной платы», - добавил Премьер.

Глава Правительства также обратил внимание на низкое использование медиации в трудовых вопросах.

«Решение практически каждого трудового конфликта проходит с участием госорганов, тогда как эти вопросы должны в первую очередь решаться на уровне работодателя. Министерству труда, совместно с профсоюзами, НПП «Атамекен», заинтересованными органами до конца года поручаю внести предложения по трансформации социального партнерства», - отметил А. Мамин.

Министерству здравоохранения совместно с Минтруда и Федерацией профсоюзов в целях предотвращения профессиональных заболеваний было поручено принять меры по раннему выявлению трудовых конфликтов.

«Министерству труда совместно с Федерацией профсоюзов и иными заинтересованными госорганами создать межведомственную комиссию по обсуждению возможности присоединения Казахстана к конвенциям Международной организации труда и обсуждению актуальных вопросов социально-трудовых отношений. Бердибек Машбекович, контроль за вами», - добавил он, обращаясь к з аместителю Премьер-Министра Б. Сапарбаеву.