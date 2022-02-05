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За взятку задержан заместитель начальника УП Уральска
5 Февраля 2022 15:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе проведения оперативных мероприятий ДСБ МВД с поличным при получении взятки задержан заместитель начальника Управления полиции города Уральска Департамента полиции Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 366 УК РК «Получение взятки». Подозреваемый водворен в ИВС.
«МВД, несмотря на должности и звание, будет и дальше жестко пресекать факты взяточничества и нарушения прав граждан, допускаемых полицейскими. Именно из-за них налагается тень на добросовестных и честных, служащих народу Казахстана полицейских. Чистка рядов продолжается», – заявил начальник ДСБ МВД Арман Саданов.
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