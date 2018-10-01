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За взятку в 750 тысяч тенге задержан районный прокурор в Костанайской области

20 Октября 2018 14:11 231
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За взятку в 750 тысяч тенге задержан районный прокурор в Костанайской области

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области при получении взятки в размере 750 тысяч тенге задержан прокурор Тарановского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

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«19 октября т.г. сотрудниками департамента внутренних расследований при получении взятки в размере 750 тысяч тенге за общее покровительство предпринимателю, задержан прокурор Тарановского района Костанайской области Шалабаев М.Ж. По данному факту начато досудебное расследование, Шалабаев водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в Генпрокуратуре.

Как отметили в пресс-службе ведомства, Генеральной прокуратурой проводятся системные меры по противодействию коррупции в собственных рядах.

«Так, в октябре департаментом внутренних расследований Генпрокуратуры выявлено незаконное вмешательство прокурора Карасайского района Алматинской области Аязбаева Д. в неправомерное переоформление и изменение целевого назначения 102 земельных участков площадью 6 га. За превышение власти Аязбаев предан суду и уволен из органов прокуратуры по отрицательным мотивам с лишением специального звания. Незаконно оформленные участки возвращены в государственный земельный фонд», - проинформировали в ГП РК.

 

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Ключевые слова: Генпрокуратура, Борьба с преступностью, Костанайская область,
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