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За взятку в 40 тысяч тенге заплатит 1,2 млн тенге штрафа участковый инспектор в Шымкенте

19 Марта 2020 14:10
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За взятку в 40 тысяч тенге заплатит 1,2 млн тенге штрафа участковый инспектор в Шымкенте

ШЫМКЕНТ - УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Участковый инспектор полиции Енбекшинского районного управления полиции департамента полиции города Шымкент осужден за получение взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

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В феврале текущего года Антикоррупционной службой по г. Шымкент окончено с направлением в суд уголовное дело в отношении участкового инспектора полиции Енбекшинского районного управления полиции департамента полиции города капитана полиции Б.С. Нускабаева.

Он подозревался в получении взятки в сумме 40 тыс. тенге от ранее привлеченной к административной ответственности гр. А. за непринятие мер по ее регистрации на наркологическом учете.

11 марта 2020 года приговором Енбекшинского районного суда Шымкента Б. Нускабаев признан виновным в получении взятки и осужден к наказанию в виде штрафа в размере 1 200 000 тенге.

Осужденный пожизненно лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В свою очередь, Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области ранее окончено производством уголовное дело по подозрению старшего инспектора батальона патрульной полиции департамента полиции Восточно-Казахстанской области капитана полиции И.А. Курбаева в совершении уголовного правонарушения.

Он подозревался в получении взятки в сумме 100 тыс. тенге за непривлечение к административной ответственности по части третьей статьи «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения» КоАП РК.

11 марта 2020 года приговором суда №2 г. Усть-Каменогорска И.А. Курбаеву назначено наказание в виде штрафа в сумме трех млн тенге.

И. Курбаев пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Коррупция, МВД РК, Шымкент,
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