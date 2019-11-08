За взятку в $3 тыс. осудили алматинского судью
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Алматы ранее окончено досудебное расследование в отношении судьи Медеуского районного суда Алматы по гражданским делам Абилкаир и секретаря того же суда Ракышова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Абилкаир подозревалась в получении взятки в сумме 3 тысячи долларов США из ранее оговоренных 10 тысяч долларов США через посредника Ракышова за положительное решение по гражданскому делу, связанному с определением границ земельного участка. Данный факт был выявлен антикоррупционной службой совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда РК», - сообщили в антикоррупционном ведомстве.
Приговором районного суда №2 Медеуского района города Алматы Абилкаир осуждена к штрафу в сумме 45 459 600 тенге.
Этим же приговором Ракышову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.
Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
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