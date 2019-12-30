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09:30
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За взятку в $135 тысяч осужден один из участников ОПГ «Ильина»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Медеуским районным судом №2 по города Алматы оглашен приговор в отношении участника преступной группы Косырькова А.В. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.
Он признан виновным в участии в период с марта 2014 года по февраль 2015 года в организованной группе под руководством Ильина С.Ю. и посредничестве во взяточничестве между последним и бывшим заместителем начальника налогового департамента города Алматы Жексембиновым Е.Ж. за оказанное им покровительство в незаконной лжепредпринимательской деятельности.
Общая сумма переданной взятки составила 135 000 долларов США.
Косырьков ранее был объявлен в межгосударственный розыск и задержан на территории Российской Федерации.
Приговором суда Косырьков приговорен к 5 годам лишения свободы.
Как сообщалось ранее, в 2016 году Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Алматы к различным видам наказания были осуждены участники преступного сообщества, в том числе бывший начальник финансовой полиции города Алматы генерал Аманбаев.
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