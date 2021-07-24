+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За взятку в 12 млн тенге на девять лет осужден судья в Алматинской области

24 Июля 2021 00:05
Поделиться:
За взятку в 12 млн тенге на девять лет осужден судья в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области ранее завершено досудебное расследование в отношении судьи Уйгурского районного суда Сулейменова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

Новости по теме
Работник районного акимата в Туркестанской области осужден за получение «отката» в 30 млн тенге
Женщина пыталась пронести телефоны в колонию в Алматинской области 42% жителей вакцинированы от коронавируса в Алматинской области Ночные гонки в Алматы завершились смертельным ДТП: водителю вынесли приговор

Сулейменов подозревался в получении обманным путем от директора лесного хозяйства Юлдашова денег в сумме 12 млн тенге под предлогом их передачи областным судьям за оставление в силе оправдательного приговора, вынесенного им.

Однако областным судом Юлдашов был осужден.

22 июля 2021 года Талдыкорганским городским судом Сулейменов осужден к 9 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Этим же приговором осуждены Юлдашов за покушение на дачу взятки и Имиров за пособничество в покушении на дачу взятки к 8 годам и 7 годам лишения свободы, соответственно.

Приговор не вступил в законную силу.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Суды   #Борьба с коррупцией  
Поделиться:
Новости по теме
Работник районного акимата в Туркестанской области осужден за получение «отката» в 30 млн тенге
Женщина пыталась пронести телефоны в колонию в Алматинской области
42% жителей вакцинированы от коронавируса в Алматинской области
Ночные гонки в Алматы завершились смертельным ДТП: водителю вынесли приговор
Популярное
1 Ситуация с КВИ в Акмолинской области ухудшается с каждым днем – Нариман Сыздыков
2 Сильная жара и дожди ожидаются на большей части Казахстана
3 Алексей Цой выразил готовность встретиться с «антиваксерами»
4 82 нарушителя домашнего карантина оштрафовали в Алматы
5 Карантин ужесточат с 26 июля в Алматы
Читайте также
230 случаев КВИ зарегистрировано за сутки в Алматинской области
О грозе в горных районах Алматинской области предупредили казахстанцев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив