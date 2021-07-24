За взятку в 12 млн тенге на девять лет осужден судья в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области ранее завершено досудебное расследование в отношении судьи Уйгурского районного суда Сулейменова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

Сулейменов подозревался в получении обманным путем от директора лесного хозяйства Юлдашова денег в сумме 12 млн тенге под предлогом их передачи областным судьям за оставление в силе оправдательного приговора, вынесенного им.

Однако областным судом Юлдашов был осужден.

22 июля 2021 года Талдыкорганским городским судом Сулейменов осужден к 9 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Этим же приговором осуждены Юлдашов за покушение на дачу взятки и Имиров за пособничество в покушении на дачу взятки к 8 годам и 7 годам лишения свободы, соответственно.

Приговор не вступил в законную силу.