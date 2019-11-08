За взятку полицейским задержали водителя в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Водителя в Кызылорде задержали за дачу взятки сотрудникам полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время профилактических мероприятий, организованных Департаментом полиции Кызылординской области, водитель просил не заполнять на его имя протокол об административном правонарушении.

«Подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту управлением собственной безопасности ведется досудебное расследование по 1 части статьи 367 Уголовного кодекса РК (За дачу взятки лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций). Обстоятельства выясняются», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Кызылординской области.