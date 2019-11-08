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За взятку полицейским задержали водителя в Кызылорде

8 Ноября 2019 17:35
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За взятку полицейским задержали водителя в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Водителя в Кызылорде задержали за дачу взятки сотрудникам полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Во время профилактических мероприятий, организованных Департаментом полиции Кызылординской области, водитель просил не заполнять на его имя протокол об административном правонарушении.

«Подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту управлением собственной безопасности ведется досудебное расследование по 1 части статьи 367 Уголовного кодекса РК (За дачу взятки лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций). Обстоятельства выясняются», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Кызылординской области.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Борьба с преступностью,
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Акбота Кузекбай

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