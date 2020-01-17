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За взятку от иностранной компании оштрафована на 1,6 млн тенге чиновница из Мангистау

17 Января 2020 10:45
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За взятку от иностранной компании оштрафована на 1,6 млн тенге чиновница из Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Руководитель отдела по вопросам привлечения иностранной рабочей силы Мангистауской области осуждена за взяточничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

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Антикоррупционной службой Мангистауской области ранее проводилось следствие в отношении руководителя отдела по вопросам привлечения иностранной рабочей силы ГУ «Управление занятости и социальной защиты населения» Мангистауской области Кошимовой Б.А. по подозрению в получении взятки.

«Кошимова Б.А. подозревалась в получении взятки в размере от 500 долларов США от представителя иностранной компании за беспрепятственную выдачу и продление рабочей визы иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на территории области», - сообщили в пресс-службе.

Приговором Актауского городского суда она признана виновной в получении взятки и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 5 698 500 тенге. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.


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Ключевые слова: Борьба с преступностью, Мангистауская область,
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