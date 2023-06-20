За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Миллионные штрафы заплатят руководитель отдела рыбной инспекции и два рыбака в Акмолинской области. Инспектор получал от мужчин деньги за свободный их доступ к водоему для рыболовства запрещенными видами орудия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Акмолинского областного суда, уголовное дело в отношении руководителя отдела рыбной инспекции Ш. за неоднократное получение взятки (п.4 ч.3 ст.366 УК РК), гражданина Г. за неоднократную дачу взятки должностному лицу (п.3 ч.3 ст.367 УК РК) и гражданина М. за дачу взятки должностному лицу (ч.1 ст.367 УК РК) было рассмотрено в кокшетауском городском суде в согласительном производстве.

«Судом установлено, что сотрудник контролирующего госоргана Ш. неоднократно предоставлял Г. и один раз М. свободный доступ к водоему озера Мырзакольсор в Зерендинском районе для рыболовства запрещенными видами орудия, за что получал от указанных лиц по 20 – 30 тысяч тенге ежемесячно за непривлечение их к ответственности. В суде подсудимые вину признали, имеющиеся в деле доказательства не оспаривали, в содеянном раскаялись. Вина подсудимых также подтверждается протоколом обыска Ш., в ходе которого обнаружены и изъяты денежные средства, полученные им в виде взятки, детализациями телефонных переговоров, показаниями подсудимых и свидетелей, выписками движений денежных средств из банковских карточек, подтверждающих получение и дачу взяток», - поделились в ведомстве.

Смягчающими уголовную ответственность стали чистосердечное раскаяние, явка с повинной, активное способствование раскрытию правонарушения. Отягчающим уголовную ответственность Ш. стало совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

«Приговором кокшетауского горсуда Ш. назначен штраф в размере 6 млн 90 тысяч тенге, Г. - 2 млн 100 тысяч тенге, М. - 900 тысяч тенге, с пожизненным лишением каждого права занимать должности на государственной службе», - резюмировали в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.

Судебный процесс был показательным: на оглашении приговора присутствовали и работники Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.