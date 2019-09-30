-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:53
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:46
-
-
-
-
-
-
вчера 15:55
-
-
-
вчера 14:44
-
-
-
-
-
вчера 13:03
-
вчера 12:59
-
-
-
-
-
вчера 10:44
-
-
-
-
-
-
-
За взятку осудили директора центра соцобслуживания в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Актюбинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора КГУ «Центр социального обслуживания №2» ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области» Пан К.В., которая подозревалась в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Пан К.В. подозревалась в даче старшему прокурору отдела прокуратуры района Астана города Актобе взятки в сумме 1,5 млн. тенге за неотражение выявленных нарушений в ходе проверки КГУ. 26 сентября т.г. приговором суда №2 города Актобе Пан К.В. осуждена за дачу взятки и ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 22,5 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - сообщили в Антикоррупционной службе.
- Мужчину с холодным оружием задержали столичные гвардейцы
- Деньги на операцию пожилой женщине похитил мужчина в СКО
- Ондасын Уразалин поздравил педагогов региона с профессиональным праздником
- Поезд столкнулся с автомобилем в Актюбинской области: погиб 82-летний водитель
- 94 актюбинские семьи вернули деньги по АСП
- Прокуроры Актобе рассказали, почему бывшие осужденные отказываются от трудоустройства
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана