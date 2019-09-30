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За взятку осудили директора центра соцобслуживания в Актобе

30 Сентября 2019 12:37
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За взятку осудили директора центра соцобслуживания в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Актюбинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора КГУ «Центр социального обслуживания №2» ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области» Пан К.В., которая подозревалась в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Пан К.В. подозревалась в даче старшему прокурору отдела прокуратуры района Астана города Актобе взятки в сумме 1,5 млн. тенге за неотражение выявленных нарушений в ходе проверки КГУ. 26 сентября т.г. приговором суда №2 города Актобе Пан К.В. осуждена за дачу взятки и ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 22,5 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - сообщили в Антикоррупционной службе.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью,
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