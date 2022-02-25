За взятки задержаны несколько руководителей госорганов в Алматинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района получил взятку в сумме три млн тенге, а руководитель Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кегенского района получил взятку в один млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области.
Антикоррупционной службой Алматинской области изобличен руководитель Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кегенского района, который 18 февраля 2022 года получил взятку в сумме 1 000 000 тенге от директора подрядной организации, за подписание актов выполненных работ по ремонтам дорог Кегенского района, а также актов ввода объектов в эксплуатацию.
20 февраля т. г. специализированным следственным судом г. Талдыкоргана подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».
Также антикоррупционной службой Алматинской области совместно с ДКНБ Алматинской области изобличен руководитель Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района который получил взятку в сумме 3 000 000 тенге от директора ТОО, за подписание акта ввода в эксплуатацию дома для последующего изменения его целевого назначения на коммерческий объект.
9 февраля Илийским районным судом подозреваемому санкционирована мера пресечения «содержания под стражей» сроком на два месяца с правом предоставления залога.
Расследование по обоим фактам продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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