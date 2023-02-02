За взятки в Атырау уволили 8 сотрудников университета

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За взятки уволили 8 сотрудников Атырауского университета им. Х. Досмухамедова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году было пресечено 8 фактов коррупции среди преподавателей Атырауского университета им. Х. Досмухамедова. Нами уже расторгнуты трудовые договоры с этими сотрудниками, в отношении которых поступили сигналы об их участии в коррупционных схемах. Также университет активно работает над внедрением системы антикоррупционного менеджмента ISO 37001», - сказал проректор по академическим вопросам вуза Асхат Шукуров.

Эта цифра прозвучала в ходе проведенного Антикоррупционной службой по Атырауской области семинара со студентами, где разговор шел о формировании антикоррупционной культуры среди молодежи.