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За взятки осужден начальник миграционной службы Костаная

30 Октября 2019 09:54
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За взятки осужден начальник миграционной службы Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Костанайской области ранее окончено досудебное расследование в отношении начальника отдела миграционной службы управления полиции города Костаная департамента полиции Костанайской области подполковника полиции Байжанова К.С. по подозрению в неоднократном получении взяток. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Он подозревался в получении на системной основе взяток в общей сумме 3 млн. 10 тыс. тенге при пособничестве Кравчук Г.В. от Манукян Э.В., Гребенюк И.И., Егиазарян А.Л., Закоян М.П. и Махмадова Х.М., за общее покровительство и беспрепятственную регистрацию, и оформление вида на жительство иностранным гражданам. 29.10.2019 года приговором суда №2 города Костаная Байжанов осужден к 6 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и специального звания», - говорится в распространенном сообщении.

Как отметили в ведомстве, этим же приговором Кравчук осуждена к 4 годам лишения свободы, а взяткодатели Манукян, Гребенюк, Егиазарян, Закоян и Махмадов к штрафам в размере десятикратных сумм взяток.

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Ключевые слова: Костанайская область, Борьба с преступностью, Судебный процесс,
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