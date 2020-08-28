За взятки осужден и.о. руководителя управления Комитета по делам строительства и ЖКХ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Судом № 2 района Байконыр города Нур-Султана провозглашен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении и.о. руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК Ли А.А. и других лиц. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Из материалов дела следует, Ли А.А. используя свое служебное положение ввел в заблуждение директора ТОО «ТаразҚұрылысЭксперт» что может лишить аккредитации ТОО (разрешения на право экспертных работ) при повторном привлечении к административной ответственности и завладел деньгами в сумме 1 900 000 тенге (ст.190 ч.3 п.2 УК).

Кроме того, Ли А.А., являясь членом аккредитационной комиссии неоднократно получал взятки за оказание содействия в получении аккредитации юридическим лицам на право осуществления экспертных работ. Общая сумма полученной взятки составляет 3 538 418 тенге.

Жанысова Н.А. признана виновной в даче взятки и в неоднократном посредничестве в даче и получении взятки должностному лицу.

Жайшылыкулы С. по делу признан виновными в даче взятки Ли А.А.

Мамедов И.И. признан виновным в посредничестве в даче и получении взятки тому же должностному лицу.

В суде прокурор просил признать подсудимого Ли А.А. виновным в мошенничестве и неоднократном получении взяток с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Подсудимой Жанысовой Н.А. назначить лишение свободы - 7 лет, Жайшылыкулы С. - 2 года 6 месяцев, Мамедову И.И. - 1 год.

Сторона защиты и подсудимые просили суд оправдать подсудимых в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.

Вина подсудимых подтверждается результатами негласных следственных действий, в ходе которых прослушивались телефонные разговоры, показаниями свидетелей, выписками по счету из банков и другими доказательствами, исследованными в суде.

Суд признал смягчающими вину обстоятельствами, что подсудимые впервые привлекаются к уголовной ответственности, а отягчающих вину обстоятельств не установлено.

При назначении наказания суд учитывал роль и степень участия в совершенных преступлениях каждого подсудимого.

Приговором суда Ли А.А. осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, назначены штрафы Жанысовой Н.А. в размере 28 259 180 тенге, Жайшылыкулы С. - 3 000 000 тенге, Мамедову И.И. - 3 790 000 тенге.

Суд взыскал в доход государства с Ли А.А. сумму предмета взятки в размере 3 538 418 тенге, а также денежные средства с Ли А.А. в размере 1 900 000 тенге, с Мамедова И.И. 50 000 тенге, как полученные в результате совершения уголовного правонарушения.

Приговор в законную силу не вступил.