-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
За взятки осудили бывших сотрудников ДГД по Южно-Казахстанской области
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте осудили за взятки бывших сотрудников ДГД по Южно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».
«Антикоррупционной службой РК ранее в мае 2019 года завершено досудебное расследование в отношении экс-заместителя руководителя Департамента государственных доходов по ЮКО Тенлибаева Н.С. и других должностных лиц таможенной службы по фактам взяточничества.
Тенлибаеву и другим должностным лицам инкриминировано получение взяток в особо крупном размере, путем вымогательства, в группе лиц от предпринимателей при осуществлении ими внешнеэкономической деятельности на сопредельном участке границы Таможенного союза с Республикой Узбекистан», - говорится в распространенном сообщении Антикоррупционной службы.
По информации ведомства, на скамье подсудимых находились 16 фигурантов, из них 13 должностных лиц: заместитель руководителя ДГД Тенлибаев, руководитель управления УТК ДГД Ештаев, руководители таможенных постов Байсапаров, Джумабаев, Оспанов, заместитель таможенного поста Бекжанов, главные специалисты постов Аскарбеков, Абилдабеков, Ізтілеу, Ескараев, Джумагулов, Табылдиев, Калекеев и 3-ое доверенных лиц – пособники: Маликов, Тешабаев и Ералханов.
16 марта текущего года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента все подсудимые осуждены к различным срокам лишения свободы.
В частности, к 10 годам лишения свободы осуждены Тенлибаев, Байсапаров; к 7 годам лишения свободы осуждены Джумабаев, Абилдабеков, Бекжанова, Джумагулов, Изтилеу, Табылдиев; к 6 годам лишения свободы осужден Аскарбеков; к 4 годам лишения свободы осуждены Оспанов, Ералханов; к одному году лишения свободы осуждены Маликов и Тешабаев.
Все они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
- Пятеро граждан Узбекистана отравились угарным газом в Шымкенте
- Пранкер, пугавший кашлем пассажиров метро в Алматы, получил 10 суток ареста
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы и Шымкенте
- Более ста актюбинских подростков доставили в полицию за два дня рейдов
- Через Telegram продавал наркотики житель Петропавловска
- Избившие и обокравшие пенсионера водворены в ИВС в Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана