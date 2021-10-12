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    22:00, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    За выпас безнадзорных животных будут наказывать в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жителей столицы за выпас безнадзорных животных будут привлекать к административной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Как сообщается на сайте акимата, управление местной полицейской службы совместно с Территориальной инспекцией Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по городу Нур-Султану и районными акиматами столицы, комиссионно принимают решение по привлечению собственника животного к административной ответственности по статьям 406, 408 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Данные статьи касаются случаев выявления факта выпаса безнадзорного скота на территории столицы.

    До установления личности владельца животного и выяснения обстоятельств, безнадзорное сельскохозяйственное животное будет содержаться по адресу: г.Нур-Султан, шоссе Алаш, 72.

    При возврате животных владельцу, лицо, у которого они находились на содержании, имеет право получить от этого владельца возмещение своих расходов, связанных с содержанием животных.

    Как отметили в акимате, данные меры позволят предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием безнадзорных животных, а также краж и незаконного сбыта похищенного скота.

    Для более подробной информации можно обратиться по телефонам: 8(7172)55-68-96, 8(7172)28-59-70.


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