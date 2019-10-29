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За вымогательство задержали двоих актюбинцев

29 Октября 2019 12:30
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За вымогательство задержали двоих актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За вымогательство задержаны двое жителей Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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В частности, 8 октября в полицию обратился актюбинец, который рассказал, что с 1 октября неизвестные лица вымогают у него 700 тыс. тенге. Они угрожали распространить в соцсетях сведения, которые могли причинить ущерб интересам потерпевшего.

В ходе передачи денег вымогатели были задержаны.

«Сотрудниками управления криминальной полиции области с привлечением СОБР при передаче денежных средств в сумме 600 тыс. тенге с поличными были задержаны двое мужчин, один - уроженец Темирского района, второй - житель города.

В ходе проведения осмотра изъяты денежные средства, полученные от потерпевшего, и иные вещественные доказательства, имеющие значение по уголовному делу. Мера пресечения для указанных лиц - подписка о невыезде», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 УК РК.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
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Автор:

Самал Ендибаева

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