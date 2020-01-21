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За вымогательство осудили адвоката, полицейского и троих юристов в Атырау

21 Января 2020 17:32
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За вымогательство осудили адвоката, полицейского и троих юристов в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау за вымогательство осудили адвоката, полицейского и троих юристов. Всех подсудимых приговорили к 3,5 годам ограничения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все подсудимые, а кроме юристов и полицейского, по делу проходила еще одна жительница города, обвинялись вымогательстве, злоупотреблении должностными полномочиями, заведомо ложном доносе, а также неосторожном причинении вреда здоровью. Задержаны они были сотрудниками департамента КНБ. Обвинялись они в том, что, создав преступную группу, посещали крупные городские рынки. Выявляли нарушения миграционного законодательства, а также санитарно-эпидемиологических норм. Фиксируя нарушения, начинали вымогать у нарушителей деньги. Помогал им в этом участковый. Не ограничиваясь торговыми точками, вымогатели собирали дань и с проводников пассажирского состава «Алматы - Атырау», занимавшихся незаконной перевозкой грузов», - рассказал пресс-секретарь областного суда Боранбай Галиев.

Он сообщил, что в ходе расследования все задержанные свою вину признали и возместили потерпевшим ущерб. Было заключено процессуальное соглашение. Тем не менее, суд признал всех подсудимых виновными и назначил каждому наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,5 года.


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Ключевые слова: Атырауская область, Судебный процесс,
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Автор:

А. Соколов

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