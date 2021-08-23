За выходные шесть человек спасли на водоемах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За минувшие выходные на водоемах Акмолинской области были спасены шесть человек. В целом с начала купального сезона в регионе спасен 81 человек, среди спасенных и 11 детей. Об этом сообщил и.о. руководителя ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, за выходные дни подразделениями ДЧС Акмолинской области спасено шесть человек.

Так, 22 августа на озере Зерендинское вблизи села Зеренда было спасено четыре человека, которые заплыли на двух матрасах далеко от берега. В этот же день на озере Бурабай вблизи села Бурабай два человека уплыли на лодке далеко от берега, после чего у них сломалась лодка.

«Всего в купальный период спасательными подразделениями был спасен 81 человек, среди которых 11 детей. 20 гражданам оказана первая доврачебная помощь, среди них были и 10 детей», - пояснил К. Доспаев.

Кроме того, акмолинскими спасателями совместно с территориальными подразделениями департамента полиции, местными исполнительными органами и волонтерами в минувшие выходные было проведено 118 рейдов и патрулирований, в которых приняли участие более 300 человек. В результате к административной ответственности привлечено 33 человека, в том числе 11 - по ст. 440 КоАП «Распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения», 22 - по ст. 364 КоАП «Нарушение правил общего водопользования».

Как добавил спикер, в Акмолинской области функционируют четыре детских пляжа - лягушатника на базах оперативно-спасательных постов департамента, расположенных на озёрах Копа, Боровское, Щучинское и Зерендинское, где спасателями проводится обучение детей навыкам плавания. Более 1500 малышей были обучены плаванию в этом году.

Совместно с местными исполнительными органами открыто 10 коммунальных пляжей и 59 частных пляжей со 173 общественными спасателями.

Спикер напомнил акмолинцам правила поведения на воде и призвал быть максимально внимательными, выезжая к водоемам.