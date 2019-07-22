За выходные на водоемах страны утонули 15 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие выходные дни, 20-21 июля, на водоемах страны погибло 15 человек, из них двое детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.

Причинами гибели людей 12 человек (из них 2 детей) стали купание в необорудованном для купания месте, 2 во время рыбной ловли (находились в одежде, без индивидуальных спасательных средств), 1 во время катания на гидроцикле (находился без индивидуальных спасательных средств).

Только за эти выходные подразделениями ДЧС создано 452 профилактических группы, которыми проведено 563 рейдов, роздано 18 711 памяток, при этом спасено 15 человек, из них 1 ребенок.

Комитет по ЧС МВД РК изготовил обучающие видеоролики «Правила поведения на водоёмах в летний период», «Первая медицинская помощь при утоплении», которые можно посмотреть на YouTube-канале.