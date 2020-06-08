За выходные 230 предприятий проверили на соблюдение санитарных норм в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В субботу и воскресенье в столице на соблюдение строгих санитарных норм проверена деятельность 230 предприятий: 15 получили предупреждение, три объекта – столовые и кофейня – закрыты, передает МИА «Казинформ».

Рейды по выявлению нарушений санитарных норм мобильной группой акимата совместно с полицейскими и эпидемиологами проводятся на ежедневной основе. Закрытые объекты не возобновят работу до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жестких санитарно-эпидемиологических норм.

Строгие правила были приняты в целях недопущения распространения коронавируса. Масочный режим в столице сохраняется. В местах массового скопления людей, в автобусах, магазинах и других закрытых помещениях необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками. В случае несоблюдения строгих санитарно-эпидемиологических требований город будет вынужден вернуться к прежнему жесткому режиму карантина – закрытию деятельности объектов, введению ограничений передвижения по городу.



