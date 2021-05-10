За выгул собак на территории школы наказали жителей Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска возмутились выгулом собак на территории школы № 10. Горожане обратились в полицию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, сообщение от бдительных петропавловцев пришло на номер WhatsApp 7-708-432-46-00.

«При проверке выявили шесть человек с собаками. Жители близлежащих домов выгуливали своих питомцев. При этом их нисколько не смущало, что днем на этой же территории будут гулять дети. Участковый инспектор составил административные протоколы за нарушение правил содержания и выгула собак и кошек. Провёл с профилактическую беседу, разъяснил, что выгул собак на территории образовательных и медицинских учреждений, на стадионах, в парках и скверах запрещён. Это не только антисанитария. Но и безопасность. Собак горожане выгуливали без намордников», - рассказал первый заместитель начальника управления полиции города Алибек Габдуллин.

Он отметил, что сейчас наиболее эффективным средством связи является мобильное приложение «102». Оно располагает тем же функционалом, что социальные сети, позволяет направлять в полицию аудио-, фото- и видеофайлы, общаться с дежурными по видеозвонку. Каждое обращение официально регистрируется в автоматическом режиме.