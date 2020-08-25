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За выброшенный из вагона мусор оштрафовали четырех проводников

25 Августа 2020 15:25
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За выброшенный из вагона мусор оштрафовали четырех проводников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре проводника привлечены к административной ответственности транспортными полицейскими, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте Министерства внутренних дел РК.

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В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Таза Казақстан» транспортные полицейские привлекли к административной ответственности четырех проводников пассажирского поезда сообщением Достык - Нур-Султан по части 2 статьи 434 КоАП РК (за загрязнение мест общего пользования).

«Правонарушители выбросили коммунальные отходы из вагона в районе железнодорожного вокзала станции «Достык» и загрязнили общественное место.

В ходе проверки транспортные полицейские установили, что проводники являются жителями города Нур-Султана, 1968, 1971, 1976, 1990 годов рождения. На них наложен административный штраф в размере 5 МРП», - сообщили в полиции.

Напомним, в период с 23 июля по 30 августа текущего года на территории обслуживания Департамента полиции на транспорте и его линейных подразделений проводится экологическая акция «Таза Казақстан». Акция направлена на выявление и пресечение действий нарушителей экологического законодательства.




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#Борьба с преступностью   #Экология   #Транспорт   #МВД РК  
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