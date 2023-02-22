За выброс мусора в неположенном месте казахстанцев намерены привлекать к общественным работам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в рамках административных дел планируют шире применять в качестве наказания общественные работы. Законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» размещен на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статье 24 Конституции РК принудительный труд допускается только на основании судебного акта о признании виновным в совершении уголовного или административного правонарушения либо в условиях чрезвычайного или военного положения. В настоящее время действующее законодательство предусматривает применение общественных работ в рамках статьи 43 Уголовного кодекса РК. Учитывая, что статья 24 Конституции допускает применение принудительного труда по административным правонарушениям, теперь необходимо в рамках административных дел также применять общественные работы», - отмечено в документе.

Далее отмечается, что во многих развитых странах разрешается применять принудительный труд по решению суда и как меру за более мелкие правонарушения, где необходимо, чтобы право оказало воспитательное воздействие.

Кроме того, имеют место случаи неплатежеспособности лиц, привлекаемых к административной ответственности.

«Таким образом, применение общественных работ будет оказывать хорошее воспитательное и превентивное воздействие на правонарушителя, особенно в отношении лиц, посягающих на нарушение общественного порядка. К примеру, если скажем, человек совершит мелкое хулиганство, либо выбросит мусор в неположенном месте, можно будет применить вместо штрафа в несколько МРП общественные работы для такого правонарушителя», - поясняется в законопроекте.