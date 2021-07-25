За выборами в Карагандинской области следят около 400 наблюдателей и доверенных лиц

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области за ходом выборов сельских акимов следят около 400 наблюдателей и доверенных лиц кандидатов. Никаких заявлений о нарушениях не поступало. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов на брифинге в прямом эфире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На избирательных участках находятся наблюдатели от общественных объединений и политических партий, доверенные лица кандидатов. Всего 391 человек. Никаких жалоб и заявлений от них не поступало», – сказал глава облизбиркома.

По данным территориальных избирательных комиссий, на 14:00 явка избирателей составила 48%. Наибольшая активность отмечается в Улытауском, Каркаралинском, Осакаровском районах.

По информации заместителя начальника департамента полиции Карагандинской области Абиля Абильдина, в день выборов личный состав переведён на усиленный режим дежурства. Ситуация стабильная, никаких нарушений общественного порядка не выявлено.

На брифинге главный санитарный врач области Юрий Залыгин рассказал, как соблюдаются санитарные меры. На входе у посетителей измеряют температуру. Члены избирательных комиссий вакцинировались против коронавирусной инфекции. Наблюдатели и доверенные лица прошли ПЦР-тестирование.

В Карагандинской области выборы сельских акимов проходят в 149 населённых пунктах. По их результатам будут избраны 75 акимов.