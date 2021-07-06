За вязание взялись осужденные в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники психологического обеспечения учреждения АК-159/17 ДУИС по Карагандинской области проводят необычную арт-терапию под названием «Настоящие мужчины вяжут», передает корреспондент МИА «Казинформ».

За долгий срок пребывания в стенах исправительного учреждения осужденные накапливают негативные эмоции, и работа над этим ложится на плечи психологов. Учреждение АК-159/17 является учреждением чрезвычайной безопасности, то есть здесь содержатся осужденные, которые не раз совершали преступления и с большими сроками наказания.

В рамках дополнительных психологических занятий, психологи в течение месяца проводили необычную арт-терапию под названием «Настоящие мужчины вяжут».

Для снятия стресса в местах лишения свободы, психологи предложили всем желающим рецидивистам начать вязать. В начале на предложения психологов откликнулись всего пару человек, которые умели вязать. Но позже к терапии присоединились еще несколько осужденных, впервые взявшие в руках спицы. К концу арт-терапии собралось немало осужденных, желающих вязать, которых разделили на несколько групп.

«Это уже третий мой срок, осудили за убийство человека в алкогольном опьянении. Мне уже 42 года, жизнь прошла от срока к сроку. Когда в молодом возрасте совершаешь преступление, даже такое особо тяжкое, как убийство, кажется, так много времени ещё впереди, успею наверстать упущенное и моя жизнь для меня дороже всех других. И конечно, ты не задумываешься о том, что это не последний твой срок в местах лишения свободы, а время как «песок сквозь пальцы» - близких все меньше и своя семья уже не ждет, а главное – совесть за погубленные жизни гложет все больше и больше, потому что теперь понимаешь её ценность, но к сожалению вернуть время назад невозможно. В данное время из-за карантина многие массовые мероприятие отменены, в том числе и спортивные, остаются только индивидуальные. Стараюсь отвлечь свои мысли, в этом очень помогает вязание. Научили тут же ребята, с начала как-то казалось, что это только женское занятие, а потом посмотрел, что ребята это делают с удовольствием, и что скрывать, польза, конечно, есть. Проблема только в пряже, а так как данное учреждение является лечебным, то времени много, так сказать: было бы желание», - рассказал осужденный учреждения АК-159/17.

«Основные плюсы этой методики — расслабление, снятие стресса, медитация и достижение красивого и полезного результата своей работы. Вязание можно сравнить с йогой. Руки заняты, голова свободна от лишних мыслей, сознание находится в стабильном состоянии равновесия. Это помогает уменьшить стресс, справиться с депрессией. Так же творческий процесс создания авторской вещи поднимает самооценку человека и дает заряд позитивной энергии», - сообщил психолог учреждения АК-159/17 Гульбаршын Смагулова.

Осужденные, освоившие азы вязания, обеспечили себя теплыми шерстяными носками, а также порадовали своих родных, связав для них несложные вещи: варежки, носки, шарфы и детские пинетки.