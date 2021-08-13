За вспышки «дельта»-штамма коронавируса наказаны 70 чиновников в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 70 чиновников наказаны в КНР за халатность в обеспечении мер по недопущению вспышек коронавируса, что привело к распространению «дельта»-штамма КВИ в более чем половине из 31 провинции материкового Китая. Такие данные приводят местные СМИ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В минувший четверг в южнокитайской провинции Гуандун наказаны 20 местных чиновников за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в борьбе со вспышкой COVID-19 в мае и июне текущего года.

Согласно официальным заявлениям, за новые вспышки «дельта»-штамма КВИ в июле 2021 года в провинциях Цзянсу, Хэнань и Хунань 47 должностных лиц, включая, глав местных органов власти, комиссий по здравоохранению, больниц и аэропортов, уже наказаны за халатность.

Напомним, что новые вспышки «дельта»-штамма коронавируса распространились в 17 провинций и регионов Китая, и на настоящий момент зарегистрировано более 1000 случаев заражения КВИ с середины июля.