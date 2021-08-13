За вспышки «дельта»-штамма коронавируса наказаны 70 чиновников в Китае
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 70 чиновников наказаны в КНР за халатность в обеспечении мер по недопущению вспышек коронавируса, что привело к распространению «дельта»-штамма КВИ в более чем половине из 31 провинции материкового Китая. Такие данные приводят местные СМИ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В минувший четверг в южнокитайской провинции Гуандун наказаны 20 местных чиновников за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в борьбе со вспышкой COVID-19 в мае и июне текущего года.
Согласно официальным заявлениям, за новые вспышки «дельта»-штамма КВИ в июле 2021 года в провинциях Цзянсу, Хэнань и Хунань 47 должностных лиц, включая, глав местных органов власти, комиссий по здравоохранению, больниц и аэропортов, уже наказаны за халатность.
Напомним, что новые вспышки «дельта»-штамма коронавируса распространились в 17 провинций и регионов Китая, и на настоящий момент зарегистрировано более 1000 случаев заражения КВИ с середины июля.
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