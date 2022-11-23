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За время работы пункта «Нур Жолы» на границе РК и КНР поступило более 223 млн тенге налогов

23 Ноября 2022, 13:09
За время работы пункта «Нур Жолы» на границе РК и КНР поступило более 223 млн тенге налогов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За время работы пункта пропуска «Нур Жолы» поступления в бюджет увеличены в 5,5 раза. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Бакытжан Слямов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2018 году, посредством механизма ГЧП, на казахстанско-китайской границе введен в эксплуатацию новый автомобильный пункт пропуска «Нур Жолы», расположенный в международном транзитном коридоре «Западная Европа-Западный Китай». Пункт пропуска является самым крупным и. в технологичном плане, передовым в Средней Азии. Инвестиционные затраты на строительство составили около 69 млрд тенге. Пункт предусматривает перемещение 2,5 тысячи транспортных средств и 15 тысяч физических лиц в рабочий день, в обе стороны движения, в том числе грузовых транспортных средств – 2 200 единиц, пассажирских транспортных – 300 единиц. За время работы пункта пропуска, с октября 2018 по октябрь 2022 года, перемещено свыше 209 432 транспортных средств, поступило более 223 млн тенге таможенных пошлин и налогов», – сказал Бакытжан Слямов.

Спикер подчеркнул, что, по сравнению со старым пунктом пропуска «Хоргос», за 4 года количество транспорта выросло в 1,6 раза, поступления платежей увеличились на 546,6 %.


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