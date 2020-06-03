За время карантина число суицидов среди несовершеннолетних увеличилось вдвое – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Артур Платонов поднял проблему детских суицидов. По его словам, количество суицидов и попыток суицида среди несовершеннолетних увеличилось вдвое за время карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время карантина вдвое увеличилось количество попыток и завершенных суицидов, совершенных несовершеннолетними. Только за прошедшие четыре месяца текущего года зарегистрировано 114 попыток и 46 совершенных суицидов среди детей. Лидерами по количеству зарегистрированных случаев являются четыре области: Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Алматинская и Костанайская. Несмотря на все прилагаемые усилия, есть некоторые родители, которые предпочитают скрывать попытки совершения суицидов и не обращаются за помощью к квалифицированным специалистам, опасаясь за будущее своего ребенка, так как в дальнейшем возникнут проблемы при поступлении на воинскую службу, учебу или трудоустройстве в военные или правоохранительные структуры. Поэтому считаю, что количество попыток совершения суицидов намного больше», - сказал Артур Платонов в своем депутатском запросе.

Наряду с этим, согласно статистике специальных государственных органов, за период с 2017 года по 2019 годы наблюдается тенденция роста уровня завершенного суицида среди детей.

«В 2018 году мной был направлен депутатский запрос с просьбой о принятии мер по исполнению Протокола Национального координационного совета по охране здоровья при Правительстве РК «О Дорожной карте по профилактике суицидального поведения детей и подростков до 2019 года», в рамках которого акиматам областей и гг. Астаны и Алматы необходимо было учесть предполагаемые расходы в местном бюджете; определении местными исполнительными органами координатора по межведомственному взаимодействию между представителями образования и здравоохранения, т.к. допускается несогласованность действий; обеспечении информирования общественности о действующих телефонах доверия, государственной форме поддержки, в том числе, о специальных социальных услугах несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации», - напомнил депутат.

По его словам, сложившееся в обществе неправильное мнение о суициде и психическом здоровье имеет место и среди специалистов, призванных внедрять программы превенции суицидального поведения, что вызывает значительные трудности по осуществлению проекта, и в некоторых регионах наблюдается недостаточное межведомственное взаимодействие при решении поставленных задач со стороны управлений образования и здравоохранения.

«Учитывая важность проблемы суицидального поведения среди несовершеннолетних и необходимость ее скорейшего решения на государственном уровне, прошу вас, Ералы Лукпанович, ответить на вопросы: что было сделано, чтобы снизить количество детских суицидов; какие меры были предприняты за два года и почему они оказались неэффективными, исходя из трагической статистики», - заключил А. Платонов.