За время карантина Call-центр iKomek 109 Uralsk принял до 33 тысяч обращений от жителей

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Единый call-центр iKomek 109 Uralsk в Западно-Казахстанской области, запущенный в 2019 году, принял около 33 тысяч звонков от жителей области за время карантина в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению областного акимата, данный сall-центр работает в круглосуточном режиме, с подключением всех районов области. В период с марта 2019 года по май 2020 года поступило более 71 тысячи звонков и свыше 14 тысяч обращений. Сall-центр 109 показал свою эффективность во время чрезвычайного положения в стране. Жители региона обращались по всем интересующим вопросам. Так, за период карантина принято более 33 тысяч звонков касательно ситуации в стране. Были обращения по социальным выплатам, продуктово-бытовым наборам, помощи волонтеров, правилам поведения во время карантина, въезду и выезду за пределы города и области, наличию средств индивидуальной защиты и другим вопросам.

Основной эффект от реализации этого проекта - повышение удобства для населения при получении информации/услуг от коммунальных предприятий, сокращение времени обработки обращений населения по вопросам ЖКХ, разгрузка различных коммунальных служб и организаций.

С 1 мая 2020 года в области для установления эффективной обратной связи с социально-уязвимыми слоями населения был разработан портал помощи нуждающимся komek07.kz, который позволил систематизировать и автоматизировать оказание благотворительной помощи, предоставил гражданам простой инструмент для решения сложных жизненных ситуаций. То есть, это площадка для взаимодействия нуждающихся в помощи и желающих им помочь.

На портал поступило 696 заявок от нуждающихся граждан, 80 заявок прошли модерацию. Зарегистрированы 44 лица, желающих оказать помощь нуждающимся. По семи обращениям от граждан была оказана благотворительная помощь.

Автор: Аида Галиева