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    20:47, 07 Март 2021 | GMT +6

    За время карантина 277 иностранцам без справок ПЦР запретили въезд в Атыраускую область

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 25 759 человек прибыло в Атыраускую область с момента введения карантинных ограничений. Из них 277 зарубежным гражданам, прибывшим без справок ПЦР, запрещен въезд на территорию области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    По Атырауской области на государственной границе «Атырау – Астрахань РФ» через автопереход «Курмангазы» ежедневно ведётся мониторинг за прибывающими лицами.

    4 марта текущего года государственную границу через автопереход «Курмангазы» пересекли 143 человека, из них 14 пассажиров и 129 водителей международных перевозок.

    С момента введения ограничений (6 октября 2020 года) в Атыраускую область прибыло 25 759 человек, из них 3 707 пешеходов, 22 052 водителя. Запрещен въезд на территорию области 277 зарубежным гражданам, прибывшим без справок. Протестирован на COVID-19 методом ПЦР-анализа 2 741 гражданин Казахстана, при этом выявлено 9 завозных случаев COVID-19 (6 водителей, 3 пассажира).

    Напомним, сегодня опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области касательно ограничительных карантинных мер и поэтапного их смягчения в регионе.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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