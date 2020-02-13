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вчера 20:14
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За вождение в пьяном виде получила 15 суток ареста и лишилась прав жительница Атырау
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 21-летнюю женщину, управлявшую машиной в состоянии алкогольного опьянения, лишили прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В специализированном административном суде города Атырау было рассмотрено административное дело по статье 608 КоАП РК в отношении 21-летней жительницы города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодая женщина управляла автомашиной марки Kia Rio.
В ходе судебного разбирательства этот факт был подтвержден медицинским освидетельствованием. Подсудимая свою вину признала. Постановлением суда она была признана виновной по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Ее на семь лет лишили водительских прав и арестовали на 15 суток», - сообщил руководитель пресс-службы областного суда Боранбай Галиев.
Напомним, с начала 2020 года 17 атырауских водителей лишены прав на семь лет.
«С начала года все дела на водителей, управлявших автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, специализированный административный суд города Атырау рассматривает с учетом изменений КоАП РК. Если до внесения изменений водителя можно было лишить прав максимально на два года, то теперь максимум – семь лет. С января по пятое февраля только в областном центре прав на семь лет лишились 17 водителей. При этом часть из них подвергнута аресту сроком до 20 дней», - сообщили в пресс-службе ДП региона.
Отметим, 30 декабря 2019 года Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», направленный на усиление ответственности в том числе за вождение в нетрезвом виде.
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