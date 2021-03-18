За вождение под «кайфом» задержан акмолинский предприниматель

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 15 суток ареста и лишение прав на семь лет получил крупный предприниматель города Кокшетау, задержанный полицейскими за вождение под «кайфом», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, при проведении совместных рейдовых мероприятий наркополицейских и сотрудников дорожной полиции по улице Вернадского города Кокшетау была остановлена автомашина марки «Лексус» под управлением 51-летнего местного крупного предпринимателя, который находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиноидов.

«Постановлением суда мужчина лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет и помещен в приемник-распределитель на 15 суток», - прокомментировали в ведомстве.

Как добавили в полиции, всего с начала года к административной ответственности по ст. 608 КРКоАП «Управление автотранспортным средством в состоянии наркотического опьянения» было привлечено 26 водителей, девять из которых - жители областного центра.



