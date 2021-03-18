РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:36, 18 Март 2021 | GMT +6

    За вождение под «кайфом» задержан акмолинский предприниматель

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 15 суток ареста и лишение прав на семь лет получил крупный предприниматель города Кокшетау, задержанный полицейскими за вождение под «кайфом», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, при проведении совместных рейдовых мероприятий наркополицейских и сотрудников дорожной полиции по улице Вернадского города Кокшетау была остановлена автомашина марки «Лексус» под управлением 51-летнего местного крупного предпринимателя, который находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиноидов.

    «Постановлением суда мужчина лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет и помещен в приемник-распределитель на 15 суток», - прокомментировали в ведомстве.

    Как добавили в полиции, всего с начала года к административной ответственности по ст. 608 КРКоАП «Управление автотранспортным средством в состоянии наркотического опьянения» было привлечено 26 водителей, девять из которых - жители областного центра.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!